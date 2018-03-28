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28 марта 2018
27 марта 2018
Главные новости Тюменской области
21:52  28 марта 2018 1

Уральских чиновников накажут за банкет в день национального траура

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Общенациональный траур объявили в память о жертвах трагедии в КемеровеФото: Анастасия Яковлева © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Сотрудников МАУ «Тобольский районный Центр культуры» накажут за проведение банкета в день, когда в России объявлен траур по жертвам пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщил глава Тобольского района Юрий Батт, комментируя скандальное видео из местного ресторана.

«Это не районное мероприятие. Этим сотрудникам вопрос можете завтра лично задать. Начальнику Центра культуры мы вынесем взыскание за это», — приводит его слова РБК Тюмень. Сегодняшний поход местных чиновников в ресторан Батт назвал «частной инициативой» и сообщил, что завтра, 29 марта, вызовет всех участников мероприятия для разбирательства.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в разговоре с агентством директор Центра культуры Римма Бизина объяснила, что сотрудники узнали об объявлении общенационального траура утром 28 марта. Когда сотрудница, ответственная за организацию банкета, попыталась отменить праздник, ей отказала администрация ресторана — и его участники пожалели уже внесенные деньги. В свою очередь представители заведения сообщили, что с подобной просьбой к ним никто не обращался. В противном случае корпоратив можно было бы безболезненно перенести на другой день.

Траур в России был объявлен в связи со страшной трагедией, которая произошла в кемеровском развлекательном центре «Зимняя вишня» в воскресенье, 25 марта. Из-за пожара, который начался на детской площадке, погибло 64 человека, из которых 41 ребенок. Президент России Владимир Путин поручил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину отработать все версии произошедшего.

Семен Гринберг
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