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28 марта 2018
Главные новости Москвы
22:07  28 марта 2018 5

Дворкович объяснил необходимость повышения налогов в России

2017.04.20. Красноярский экономический форум 2017. Третий день. Красноярск, дворкович аркадий
Повышение налогов «не может всем нравиться», признал Дворкович.Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал, с чем связаны планы правительства России по повышению налогов. По его словам, эта мера необходима в том числе для модернизации дорожной сети.

«При внесении поправок в бюджет есть понимание, что за этим должен последовать не точечный, а системный подход к модернизации транспортных систем агломераций, а также конкретных регионов и логистических цепочек», — сказал Дворкович во время доклада на итоговой коллегии Минтранса России, пишет агентство RNS. «Дорогами мы должны заниматься в приоритетном режиме. На это будут выделяться ресурсы. Для этого, в том числе, будут повышены налоги, что не может всем нравиться», — отметил вице-премьер.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%. Опрошенные «URA.RU» эксперты позднее высказали мнение, что такая мера приведет к росту безработицы, а предприятия будут стараться в первую очередь нанимать дешевую рабочую силу. Последствиями нововведений в области налогообложения могут стать также снижение доходов населения и рост цен, сообщала «Русская планета».

Дарья Корчак
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