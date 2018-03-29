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29 марта 2018
28 марта 2018
07:41  29 марта 2018 0

Стало известно, закроют ли консульство США в Екатеринбурге

Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, флаг сша
Американские консульства могут исчезнуть в российских городахФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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В настоящее время существует наибольшая вероятность закрытия американского диппредставительства в Санкт-Петербурге, а не в Екатеринбурге или во Владивостоке. Окончательное решение по данному вопросу примет президент РФ Владимир Путин, ему уже направлено соответствующее письмо из российского МИД.

«Правильнее всего было бы закрыть консульство в Петербурге. С точки зрения статуса для американцев оно важнее. Мы внесем свои предложения, но последнее слово остается за президентом — возможны корректировки», — пояснил источник «Известий». Пресс-секретарь американского посольства в РФ Мария Олсон заявила, что Штаты «оставляют за собой право отреагировать на любые меры России».

Как ранее сообщало «URA.RU», россияне проголосовали в Сети, консульство в каком городе было бы для них предпочтительнее закрыть. На первом месте оказался Санкт-Петербург (47% голосов), затем Екатеринбург (35%) и Владивосток (18%).

Напомним, решение о закрытии американского консульства на территории РФ было принято в качестве ответной меры на закрытие генконсульства РФ в Сиэтле. США начали закрывать российские консульства и высылать российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россию обвиняют в причастности к этому делу. РФ, в свою очередь, отрицает обвинения и обещает зеркальный ответ странам, решившим выдворить российских послов.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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