Стало известно, закроют ли консульство США в Екатеринбурге

07:41 29 марта 2018 0

Американские консульства могут исчезнуть в российских городах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В настоящее время существует наибольшая вероятность закрытия американского диппредставительства в Санкт-Петербурге, а не в Екатеринбурге или во Владивостоке. Окончательное решение по данному вопросу примет президент РФ Владимир Путин, ему уже направлено соответствующее письмо из российского МИД.

«Правильнее всего было бы закрыть консульство в Петербурге. С точки зрения статуса для американцев оно важнее. Мы внесем свои предложения, но последнее слово остается за президентом — возможны корректировки», — пояснил источник «Известий». Пресс-секретарь американского посольства в РФ Мария Олсон заявила, что Штаты «оставляют за собой право отреагировать на любые меры России».

Как ранее сообщало «URA.RU», россияне проголосовали в Сети, консульство в каком городе было бы для них предпочтительнее закрыть. На первом месте оказался Санкт-Петербург (47% голосов), затем Екатеринбург (35%) и Владивосток (18%).

Напомним, решение о закрытии американского консульства на территории РФ было принято в качестве ответной меры на закрытие генконсульства РФ в Сиэтле. США начали закрывать российские консульства и высылать российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россию обвиняют в причастности к этому делу. РФ, в свою очередь, отрицает обвинения и обещает зеркальный ответ странам, решившим выдворить российских послов.