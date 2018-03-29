Тулеев отдал семьям погибших в «Зимней вишне» заработок за один день

15:57 29 марта 2018 0

Сайт администрации сначала сообщил об этом, а потом «стер» новость Фото: godogodofstreets, Instagram

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и его заместители перечислили однодневный заработок в фонд помощи семьям погибших в ТРК «Зимняя вишня». Об этом сообщила пресс-служба администрации региона, но раскрывать сумму не стала.

Сколько заместителей Тулеева приняло участие в пожертвовании, уточнить не удалось, пишет «Коммерсант-Сибирь». Известно, что у главы Кузбасса 14 заместителей, включая руководителя аппарата Алексея Зеленина об увольнении которого стало известно ранее. Как пишет «Медуза», вскоре после того, как новость о пожертвовании опубликовали федеральные СМИ, информация исчезла с официального сайта администрации Кемеровской области. Сейчас последним там стоит сообщение о том, что Аман Тулеев предостерегает семьи погибших от мошенников. Согласно налоговой декларации губернатора за 2016 год, его заработок за день составляет 14 тыс. 850 рублей.

Всего в фонд помощи семьям пострадавшим сейчас поступило более 24 млн рублей. «Все средства аккумулируются на счете до момента принятия решения о его закрытии. Это решение будет принято комиссией при участии общественности. Отчет будет опубликован в СМИ», — приводит РБК сообщение областной администрации. Ранее «URA.RU» сообщало, что один из владельцев «Зимней вишни» перечислил на счет областного бюджета 192 миллиона рублей. Об этом сообщил председатель совета народных депутатов Алексей Синицын, но отказался называть юридическое лицо, осуществившее перевод. Отмечалось, что 21 человек уже получил материальную компенсацию. Она составляет три миллиона на каждого погибшего и по миллиону на каждого погибшего от региона.

Пожар в ТЦ произошел 25 марта. В огне погибли 64 человека, среди которых был 41 ребенок. Вчера, 28 марта, в России был объявлен день траура.