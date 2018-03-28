Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должности вице-губернатора Алексея Зеленина и главу департамента внутренней политики Нину Лопатину. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
Собеседник издания пояснил, что место Зеленина займет первый заместитель главы Кемерова Ольга Турбаба, а кресло Лопатиной — ее заместитель Валентина Назимок. Отставки последовали после страшного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из которых — дети.
В произошедшем кемеровчане, напомнили, обвинили губернатора Тулеева. Несколько тысяч человек вышли на улицу, скандируя «Тулеева — в отставку!». Глава Кузбасса к митингующим так и не вышел, он назвал их оппозицией и «бузотерами». О скорой отставке Тулеева заговорили источники в правительстве области.