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28 марта 2018
13:34  28 марта 2018 11

Тулеев начал тасовать команду после трагедии в Кемерове. В отставку отправлен вице-губернатор

Аман Тулеев, тулеев аман
Губернатору самому прочат отставкуФото: интернет-портал Правительства Российской Федерации © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должности вице-губернатора Алексея Зеленина и главу департамента внутренней политики Нину Лопатину. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Собеседник издания пояснил, что место Зеленина займет первый заместитель главы Кемерова Ольга Турбаба, а кресло Лопатиной — ее заместитель Валентина Назимок. Отставки последовали после страшного пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из которых — дети.

В произошедшем кемеровчане, напомнили, обвинили губернатора Тулеева. Несколько тысяч человек вышли на улицу, скандируя «Тулеева — в отставку!». Глава Кузбасса к митингующим так и не вышел, он назвал их оппозицией и «бузотерами». О скорой отставке Тулеева заговорили источники в правительстве области.

Наталья Михалева
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