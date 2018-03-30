После встречи с Тулеевым потерявший семью кемеровчанин сообщил о роли «майданщиков» на митинге

04:35 30 марта 2018 0

Информационные вбросы подтолкнули жителей Кемерово выйти на стихийный митинг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» сестру, жену и троих детей, встретился с губернатором области Аманом Тулеевым. После беседы с чиновником мужчина рассказал журналистам, что именно информационные вбросы подтолкнули его и других горожан выйти на стихийный митинг в Кемерово 27 марта.

«На митинг я шел не просто поддержать людей, а шел туда за конкретными ответами. Если бы не было вот этих „вбросов“, то что „тела детей привозили целыми автобусами“, наверное и митинга не было бы. У нас начали эти вопросы возникать, и мы пришли за ответами. А там, почему я должен стоять в стороне, тем более у меня у самого такое горе», — приводит РИА «Новости» слова Вострикова, который добавил, что ситуация в те дни постоянно «подогревалась» новыми информационными вбросами.

К такому мнению мужчины пришел после беседы с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, который ранее назвал участников митинга оппозицией и «бузотерами». Глава региона, как отметил Востриков, «во многом вразумил» его, объяснив, что в тот день людьми воспользовались. «Майданщики» направили горожан на выступления против региональный властей, добавил он.

Пожар в торговом центре произошел 25 марта. В результате происшествия погибли 64 человека, включая 41 ребенка. Во вторник, 27 марта, в день приезда президента России Владимира Путина в Кемерово, горожане устроили на площади митинг. Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов тогда заявил, что среди собравшихся очень много «подогретой молодежи», а сама акция направлена на дискредитацию власти.