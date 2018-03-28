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28 марта 2018
12:24  28 марта 2018 8

Заместитель Тулеева назвал митинг памяти в Кемерове акцией по дискредитации власти

По всей России устраивают мемориалы в память о погибших в ТЦ «Зимняя вишня»Фото: группа «Регион-42 Кемерово», «ВКонтакте»
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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На митинге в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня» много «подогретой молодежи» собралось с целью дискредитации местной власти. Такое мнение высказал первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов.

«Мы делаем выводы, что это была четкая, спланированная акция, направленная на дискредитацию власти. Очень много было „подогретой молодежи“. Люди присутствовали, совсем не понимая, что они там делают», — цитирует Чернова Life.ru.

Напомним, пожар вспыхнул в ТЦ Кемерова 25 марта. По последним данным, 64 человека погибло, более пятидесяти пострадавших обратились за медицинской помощью. В городе прошла акция в память о погибших при пожаре, во время которой местные жители запустили в небо белые шары. Также начались церемонии прощания с погибшими. В регионах страны устроили стихийные митинги в память о жертвах происшествия.

Ксения Томашова
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