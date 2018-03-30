10:13 30 марта 2018 0

В стенах Пермского театра оперы и балета состоится Дягилевский фестиваль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис посетовал на возраст здания, где он вынужден работать. По его словам, старые конструкции не позволяют воплощать все творческие замыслы. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной XII Дягилевскому фестивалю.

«Наши главные цели на Дягилевском фестивале — создавать новые музыкальные продукты, задавать новые направления для культуры будущего. Мы стараемся сделать все, но здание театра очень старое. Очень сложно монтировать и демонтировать некоторые декорации из-за состояния стен. Мы не можем создавать то, что могли бы», — заявил маэстро.

Худрук Пермского театра оперы и балета привел в пример Зальцбургский фестиваль, где монтаж сцены происходит за два-три часа, в то время как на это же действие в Перми тратится два дня. Он отметил красоту и архаичность пермского театра, но уточнил, что «время фестиваля бежит совсем в другом темпе», а из-за технических особенностей многое не успевают сделать. Дягилевский фестиваль пройдет в стенах театра с 14 по 24 июня.

Минстроительства Пермского края до июля 2018 года должно принять решение о возведении новой площадки для оперного театра. Предварительная стоимость проекта — семь млрд рублей. Строительство должно стартовать в 2019 году, а закончиться — к 2022-му. На 2018 год предусмотрены проектно-изыскательские работы, на них планируется потратить из бюджета 189 тысяч рублей, пишет Business Class. Предполагается, что площадь нового здания составит 30 тысяч квадратных метров, а зрительный зал будет рассчитан на 1350 мест.