18:26 30 марта 2018 0

Самые известные КВНщики ХМАО поддерживают бойкот ТРЦ Фото: группа «KVN-PRO», «ВКонтакте»

Сургутская команда КВН «Борцы» (ранее известная, как «Сборная СНГ по вольной борьбе») присоединится к бойкоту торговых центров, к которому призывают жителей Югры. Об этом «URA.RU» рассказал играющий директор команды Рухин Магеррамов.

Магеррамов отметил, что сейчас команда готовится к следующему этапу Высшей лиги КВН, поэтому и без того не хватает времени на торговые центры, но «Борцы» поддерживают объявленный ТРЦ бойкот. «Мы принимаем участие во всех акциях, потому что трагедия в Кемерове никого не оставляет равнодушным. Вот недавно сигналили в машинах, все вместе участвовали. Надо, чтобы люди начали серьезнее относиться к пожарной и вообще любого рода безопасности, исключили халатность. Была бы возможность, присоединились бы к бойкоту более плотно, в соцсетях выложили бы информацию, что поддерживаем и эту акцию, но игра близится и просто не располагаем временем», — отметил Рухин. Как ранее сообщало «URA.RU», Владимир Путин впервые за 14 лет посетил сезонную игру КВН — 1/8 финала Высшей лиги, где «Борцы» заняли второе место.

Призывы бойкотировать на 1 день все торговые центры распространяются в соцсетях и мессенджерах в Сургуте и других городах Югры после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По мнению авторов обращения, это позволит повлиять на владельцев торговых точек. В самих ТРЦ ранее заявили, что бойкот абсурден и лишен здравого смысла.