Саакашвили назвал условия возвращения на Украину

21:44 31 марта 2018 0

Саакашвили просит своих сторонников выйти на митинг Фото: depositphotos.com © URA.RU

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил готовность вернуться на Украину. По словам политика, это может произойти после масштабного митинга в Киеве.

«Как только в центре Киева соберется много людей, я обязательно в тот же день вернусь. Я сяду в самолет и просто прилечу в Борисполь», — цитирует Саакашвили РИА «Новости». Бывший глава Одесской области подчеркнул, что не собирается возвращаться в страну горными тропами или прорываться сквозь колючую проволоку на границе.

В беседе с журналистами Саакашвили также отметил, что следующие президентские выборы радикально изменят политический ландшафт Украины. «Выборы будут референдумом над старым политическим классом. Украинцы просто сотрут в порошок старые партии. Все, кроме совсем уж заблудших душ и проплаченных „порохоботов“, понимают, что у Порошенко нет никаких шансов переизбраться на следующих выборах», — считает экс-губернатор Одесской области.

В 2017 году Саакашвили из-за недостоверной информации, указанной в анкете при получении гражданства, был лишен украинского паспорта. После этого политику удалось пробраться на территорию страны, но позже он был выдворен в Польшу. Государственная пограничная служба Украины запретила бывшему президенту Грузии въезжать в страну до 2021 года. Виновником сложившейся ситуации Саакашвили считает президента Украины Петра Порошенко, которого он называет «подлым барыгой».