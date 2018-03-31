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31 марта 2018
21:44  31 марта 2018 0

Саакашвили назвал условия возвращения на Украину

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Саакашвили просит своих сторонников выйти на митингФото: depositphotos.com © URA.RU
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Война на Украине
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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выразил готовность вернуться на Украину. По словам политика, это может произойти после масштабного митинга в Киеве.

«Как только в центре Киева соберется много людей, я обязательно в тот же день вернусь. Я сяду в самолет и просто прилечу в Борисполь», — цитирует Саакашвили РИА «Новости». Бывший глава Одесской области подчеркнул, что не собирается возвращаться в страну горными тропами или прорываться сквозь колючую проволоку на границе.

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В беседе с журналистами Саакашвили также отметил, что следующие президентские выборы радикально изменят политический ландшафт Украины. «Выборы будут референдумом над старым политическим классом. Украинцы просто сотрут в порошок старые партии. Все, кроме совсем уж заблудших душ и проплаченных „порохоботов“, понимают, что у Порошенко нет никаких шансов переизбраться на следующих выборах», — считает экс-губернатор Одесской области.

В 2017 году Саакашвили из-за недостоверной информации, указанной в анкете при получении гражданства, был лишен украинского паспорта. После этого политику удалось пробраться на территорию страны, но позже он был выдворен в Польшу. Государственная пограничная служба Украины запретила бывшему президенту Грузии въезжать в страну до 2021 года. Виновником сложившейся ситуации Саакашвили считает президента Украины Петра Порошенко, которого он называет «подлым барыгой».

Сергей Макеев
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