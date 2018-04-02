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02 апреля 2018
13:38  02 апреля 2018 0

«Уральские авиалинии» возвращают деньги за билеты в Таджикистан

Клипарт, разное. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, уральские авиалинии, авиация, чистка самолета
Уральские авиалинии могут потерять до 30% рейсов из ТаджикистанаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажиры, купившие билеты на отмененные рейсы «Уральских авиалиний» в Таджикистан, получат деньги обратно. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

«Из-за возникшего конфликта мы можем потерять до 30% рейсов из Таджикистана. С 31 марта мы отменили четыре рейса в Таджикистан, в их числе самолеты из Москвы, Перми и Екатеринбурга. Будут ли отменены другие рейсы, пока сложно сказать, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Тем, кто не смог улететь, мы возвращаем деньги за билеты», — рассказала «URA.RU» представитель авиакомпании Вера Гасникова.

Из-за конфликта между министерствами транспорта России и Таджикистана с середины марта регулярно отменяются рейсы между странами. Среди пострадавших городов Екатеринбург, Сургут, Пермь. В таджикской диаспоре «URA.RU» рассказали, что из-за перебоев с полетами на Урал в этом году может остаться без большинства трудовых мигрантов.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
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