Таджикистан запретил полеты «Уральским авиалиниям»

11:01 14 марта 2018 2

«Уральские авиалинии» не получили разрешение на полеты в Таджикистан Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Министерство транспорта РФ сообщило, что Таджикистан не подтвердил разрешение на полеты по маршруту Пермь — Душанбе российской авиакомпании «Уральские авиалинии». Ведомство пригрозило ответными мерами.

На сайте российского Министерства транспорта сообщается, что таджикской стороной «в нарушение международных договоренностей и без предварительного уведомления не было выдано разрешение на выполнение полетов указанного перевозчика по маршруту Пермь — Душанбе». Это привело к остановке полетов авиакомпании, что нарушило права пассажиров, сообщает агентство RNS.

Минтранс РФ призвал Министерство транспорта Республики Таджикистан к соблюдению обязательств и заявил о готовности «начать переговорный процесс 22 или 23 марта 2018 года в Москве». Ведомство попросило до переговоров выдать необходимые разрешения на выполнение полетов авиакомпании «Уральские авиалинии».

В российском министерстве транспорта добавили, что в случае неподтверждения программы полетов «Уральских авиалиний» по всем маршрутам согласно поданным заявкам, российская сторона «оставляет за собой право прибегнуть к зеркальным мерам в отношении таджикского перевозчика».

Ранее «URA.RU» сообщало, что уральцы застряли в Душанбе на 15 часов. При подготовке рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» возникли проблемы.