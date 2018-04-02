Урал рискует остаться без мигрантов из-за остановки авиасообщения с Таджикистаном

11:36 02 апреля 2018 0

Ежегодно из Таджикистана на заработки приезжает свыше 100 000 мигрантов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за отмены рейсов между Россией и Таджикистаном в уральские города может сократиться поток трудовых мигрантов. Об этом «URA.RU» рассказал руководитель общества таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев.

«Люди, конечно, недовольны. Кто-то не может улететь домой, другие не могут покинуть Таджикистан. Пока трудности из-за приостановки авиасообщения ощутило не так много людей, но в конце марта — начале апреля начинается трудовой сезон, когда мигранты приезжают на заработки. Там вопрос станет острее. Говорят, что в ближайшие две недели Россия и Таджикистан договорятся. Будем ждать», — рассказал «URA.RU» Мирзоев.

Проблемы с авиасообщением между российскими и таджикскими городами начались в середине марта, когда Минтранспорта Таджикистана не подтвердило разрешение на полеты по маршруту Пермь — Душанбе российской авиакомпании «Уральские авиалинии». Россия пригрозила ответными мерами. Конфликт нарастает: под угрозой закрытия регулярные перелеты между Таджикистаном и 11 российскими городами, в том числе Екатеринбургом и Сургутом.