{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ройзман сменил Явлинского на Титова. Команда Медведева уходит в отпуск. Владельцев «Зимней вишни» ждет еще одна уголовка
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,26
Динамика за 2 недели
Евро 70,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 апреля 2018
11:36  02 апреля 2018 0

Урал рискует остаться без мигрантов из-за остановки авиасообщения с Таджикистаном

Реконструкция Центрального стадиона к ЧМ-2018 по футболу. Екатеринбург, мигранты, строитель, гастарбайтер, строительная площадка, рабочий, строительство
Ежегодно из Таджикистана на заработки приезжает свыше 100 000 мигрантовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за отмены рейсов между Россией и Таджикистаном в уральские города может сократиться поток трудовых мигрантов. Об этом «URA.RU» рассказал руководитель общества таджикской культуры «Сомон» Фарух Мирзоев.

«Люди, конечно, недовольны. Кто-то не может улететь домой, другие не могут покинуть Таджикистан. Пока трудности из-за приостановки авиасообщения ощутило не так много людей, но в конце марта — начале апреля начинается трудовой сезон, когда мигранты приезжают на заработки. Там вопрос станет острее. Говорят, что в ближайшие две недели Россия и Таджикистан договорятся. Будем ждать», — рассказал «URA.RU» Мирзоев.

Проблемы с авиасообщением между российскими и таджикскими городами начались в середине марта, когда Минтранспорта Таджикистана не подтвердило разрешение на полеты по маршруту Пермь — Душанбе российской авиакомпании «Уральские авиалинии». Россия пригрозила ответными мерами. Конфликт нарастает: под угрозой закрытия регулярные перелеты между Таджикистаном и 11 российскими городами, в том числе Екатеринбургом и Сургутом.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров