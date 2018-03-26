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26 марта 2018
13:23  26 марта 2018 5

Рейсы «Уральских авиалиний» в Таджикистан под угрозой срыва из-за войны министерств

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии, взлет, ural airlines
Самолеты авиакомпании не могут взлететь без разрешений, которых пока нетФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вынуждена задержать два рейса из Екатеринбурга в таджикские Душанбе и Худжанд. Поводом стал отказ Таджикистана давать разрешение на полеты российскому перевозчику.

Как сообщает «ТАСС», в данный момент вопрос решается. Пассажирам предоставлены все услуги согласно авиационным правилам. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейсы перенесены с 25 на 26 марта, задержка составляет около 13 часов. Получить оперативные комментарии в «Уральских авиалиниях», Минтрансе РФ и аналогичном ведомстве Таджикистана не удалось. В Росавиации ситуацию комментировать отказались.

Проблемы с перелетами российских авиакомпаний в Таджикистан начались в 2016 году. Минтранс страны СНГ заявил, что подмосковный аэропорт Жуковский — четвертый полнофункциональный аэропорт Москвы, поэтому дополнительное назначение авиакомпаний на рейсы в Душанбе и Худжанд представляло собой одностороннее увеличение Россией количества перевозчиков и частот полетов на этих линиях. Российское ведомство в ответ заявило, что Жуковский относится к подмосковному Раменскому, а не к Москве, и пригрозило прекратить авиасообщение с соседями.

В 2018 году конфликт разгорелся с новой силой. Рейсы «Уральских авиалиний» в Таджикистан время от времени задерживаются. Так, 14 марта Таджикистан не подтвердил разрешение уральского перевозчика на полеты по маршруту Пермь — Душанбе.

Данил Бардин
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