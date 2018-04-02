Уральский педофил, «наследивший» в Перми и на Ямале, отправится в колонию на 14 лет

20:06 02 апреля 2018 0

В суде установили восемь эпизодов преступлений интернет-педофила Фото: Анна Майорова © URA.RU

Интернет-развратника из Пермского края, которого задержали в ямальском городе Губкинский, осудили на 14 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. 27-летний мужчина совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних девочек.

В суде было установлено, что с мая по август 2017 года осужденный по интернету переписывался с несовершеннолетними девочками в возрасте от девяти до 15 лет. В ходе переписки он обсуждал со своими жертвами сексуальные темы и присылал им интимные фотографии. Некоторым девочкам предлагал заняться с ним сексом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста). Всего было доказано восемь эпизодов. Однако интернет-педофил свою вину не признал и в содеянном не раскаялся.

Напомним, в июле 2017 года в полицию поступило заявление от местных жителей, что неизвестный, используя аккаунт «Андрей Милютин» в социальной сети «ВКонтакте» отправляет их несовершеннолетней дочери предложения о совершении действий сексуального характера. В августе того же года правоохранительные органы задержали подозреваемого. В ходе расследования установлено, что он совершал такие же преступления на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.