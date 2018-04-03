13:16 03 апреля 2018 0

Музыканта избили за отказ сделать селфи ФОТО: djsmash, Instagram

Пермяк Андрей Ширман, известный как Dj Smash, заявил об очной ставке с избившим его экс-депутатом Александром Телепневым. Видео музыкант выложил в Instagram.

В коротком ролике Ширман показал из салона автомобиля улицы Перми. Он назвал пасмурный город «самым солнечным и лучшим городом Земли». Диджей рассказал поклонникам и о том, как продвигается уголовное дело, которое возбудили после того, как шоумена избили в одном из клубов Перми. «Была очная ставка с [экс-депутатом, которого подозревают в избиении Ширмана, Александром] Телепневым. Ничего рассказывать не буду, но все будет круто!» — заявил DJ Smash.

Как ранее сообщало «URA.RU», Ширман был избит в феврале этого года в ночном клубе Перми. Музыкант заявил, что ему вывихнул челюсть мастер спорта по рукопашному бою, экс-депутат местного Законодательного собрания Телепнев. По словам Ширмана, обидчик разозлился из-за отказа сделать совместное селфи. Сам бывший парламентарий свою причастность к происшествию опровергал. Позже членство Телепнева в «Единой России» приостановили в связи с разбирательством по этой истории, и он стал скрываться не только от журналистов, но и от однопартийцев. Полиция задержала Телепнева 28 марта, но уже 30 марта районный суд Перми отпустил обвиняемого в избиении известного музыканта под залог в 200 тысяч рублей.

Кстати, Dj Smash, выйдя из больницы, побывал на балу прессы. Там он сделал селфи с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым: «Ценю политику, строгость и уверенность нового губернатора Пермского края и, конечно, всегда приятно увидеться! Желаю моему родному городу только лучшего!» — подписал музыкант.