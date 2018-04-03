15:17 03 апреля 2018 0

Сергей Шорин считается человеком Игоря Конашенкова Фото: Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

В Центральном военном округе, как и прогнозировало «URA.RU», сменился пресс-секретарь. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ЦВО. Новым официальным представителем военного округа с сегодняшнего дня стал Сергей Шорин, ранее работавший помощником начальника управления пресс-службы и информации (УПСИ) департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Сам Шорин подтвердил «URA.RU», что он приехал в Екатеринбург и приступил к исполнению обязанностей. «Я только прибыл, принимаю дела», — рассказал он агентству. Сегодня новый руководитель пресс-службы знакомится с коллегами и подчиненными, и сегодня же его представят командованию Центрального военного округа (в ноябре, напомним, ЦВО возглавил генерал-лейтенант Александр Лапин).

По словам Шорина, с его приездом политика штаба округа по освещению событий в ЦВО и выстраиванию отношений с прессой принципиально не изменится. «Общие цели в рамках работы по информационному обеспечению деятельности округа остаются, но на что сделать упор — это будет определено в ходе приема дел в должности и общения с командованием», — отметил он.

Познакомиться с новым пресс-секретарем ЦВО уральские журналисты смогут завтра, во время пресс-конференции, посвященной весеннему призыву, — она состоится в 12 часов в пресс-центре ТАСС-Урал. В ходе этой пресс-конференции Сергей Шорин обещает официально представиться и ответить на вопросы, которые возникнут к нему у представителей СМИ.

Сергей Шорин считается человеком из команды Игоря Конашенкова (официального представителя Минобороны). По мнению коллег, Шорин — профессионал своего дела и человек, умеющий выстраивать отношения со СМИ. У него большой опыт организации мероприятий с участием прессы в качестве представителя Управления пресс-службы и информации МО РФ, в том числе как представителя УПСИ по Ракетным войскам стратегического назначения (РВСН).

О судьбе бывшего пресс-секретаря ЦВО, полковника Ярослава Рощупкина точной информации пока нет. По данным «URA.RU», он пока все еще находится в Екатеринбурге, однако в ближайшие дни вылетит в Москву, где продолжит свою службу (возможно, как ранее писало «URA.RU», в Военной академии Генерального штаба ВС РФ, которую теперь возглавляет его патрон — бывший командующий Центральным военным округом Владимир Зарудницкий).