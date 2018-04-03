{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,54
Динамика за 2 недели
Евро 70,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 апреля 2018
15:17  03 апреля 2018 0

Прогноз «URA.RU» подтвердился! В Центральном военном округе — новый «командующий СМИ»

Сергей Шорин считается человеком Игоря КонашенковаФото: Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

В Центральном военном округе, как и прогнозировало «URA.RU», сменился пресс-секретарь. Об этом агентству сообщили в пресс-службе ЦВО. Новым официальным представителем военного округа с сегодняшнего дня стал Сергей Шорин, ранее работавший помощником начальника управления пресс-службы и информации (УПСИ) департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Сам Шорин подтвердил «URA.RU», что он приехал в Екатеринбург и приступил к исполнению обязанностей. «Я только прибыл, принимаю дела», — рассказал он агентству. Сегодня новый руководитель пресс-службы знакомится с коллегами и подчиненными, и сегодня же его представят командованию Центрального военного округа (в ноябре, напомним, ЦВО возглавил генерал-лейтенант Александр Лапин).

По словам Шорина, с его приездом политика штаба округа по освещению событий в ЦВО и выстраиванию отношений с прессой принципиально не изменится. «Общие цели в рамках работы по информационному обеспечению деятельности округа остаются, но на что сделать упор — это будет определено в ходе приема дел в должности и общения с командованием», — отметил он.

Новость по теме
Официальный представитель Центрального военного округа покидает должность. Новый командующий иначе выстроит контакт с уральцами

Познакомиться с новым пресс-секретарем ЦВО уральские журналисты смогут завтра, во время пресс-конференции, посвященной весеннему призыву, — она состоится в 12 часов в пресс-центре ТАСС-Урал. В ходе этой пресс-конференции Сергей Шорин обещает официально представиться и ответить на вопросы, которые возникнут к нему у представителей СМИ.

Сергей Шорин считается человеком из команды Игоря Конашенкова (официального представителя Минобороны). По мнению коллег, Шорин — профессионал своего дела и человек, умеющий выстраивать отношения со СМИ. У него большой опыт организации мероприятий с участием прессы в качестве представителя Управления пресс-службы и информации МО РФ, в том числе как представителя УПСИ по Ракетным войскам стратегического назначения (РВСН).

О судьбе бывшего пресс-секретаря ЦВО, полковника Ярослава Рощупкина точной информации пока нет. По данным «URA.RU», он пока все еще находится в Екатеринбурге, однако в ближайшие дни вылетит в Москву, где продолжит свою службу (возможно, как ранее писало «URA.RU», в Военной академии Генерального штаба ВС РФ, которую теперь возглавляет его патрон — бывший командующий Центральным военным округом Владимир Зарудницкий).

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров