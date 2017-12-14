19:51 14 декабря 2017 0

Рощупкин уедет вслед за своим шефом — генерал-полковником Зарудницким в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Урале ожидают ухода с должности официального представителя Центрального военного округа, руководителя пресс-службы военного ведомства полковника Ярослава Рощупкина. Информацию об этом «URA.RU» сообщили источники в штабе округа. «Рощупкин покинет свой пост и уедет в Москву вслед за своим шефом — генерал-полковником Владимиром Зарудницким», — рассказал агентству осведомленный источник.

Сам Ярослав Владимирович при встрече с корреспондентом «URA.RU» не стал отрицать такого варианта развития событий. «Это возможный вариант, но пока этот вопрос не стоит», — заявил он. В шутку полковник указал на чемодан в своем кабинете, готовый к отъезду вместе с хозяином в любую минуту. И даже сказал, что предупредит своего преемника, чтобы тот держал ухо востро с уральскими СМИ (в частности, с «URA.RU»).

По словам Рощупкина, вопрос о смене места работы и жительства пока не решен, поскольку он очень непростой. «Вы не представляете, насколько это сложно получить назначение, чтобы уехать из округа — для этого нужен приказ министра обороны! — пояснил помощник командующего. — Я пока здесь, на месте, вот, сижу, пишу заметки».

По данным «URA.RU», вопрос об уходе полковника с должности возник не только в связи с переездом в столицу его шефа — претензии к Рощупкину со стороны Москвы появились гораздо раньше.

Так, несколько месяцев назад сотрудники Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны провели в Екатеринбурге проверку. Она была плановой и проходила в разных округах, но к ЦВО было особое внимание (возможно, из-за не очень хороших взаимоотношений Рощупкина и официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова).

Проверялось, в том числе, как в округе выстроено взаимодействие со СМИ (со многими из которых Рощупкин испортил отношения). Проверка вскрыла, что за хорошими цифрами по отчетам стоит отсутствие реальной работы с медиа, которые в последнее время снимали мало сюжетов и почти не делали репортажей с мест, поскольку журналисты крайне редко выезжали в воинские части и на учения.

Оказалось, что полковнику было проще написать информацию о мероприятии и разместить ее в одном-двух дружественных СМИ (например, в ИТАР-ТАСС, которое регулярно публиковало «вести с военных полей») и поставить себе за это галочку, чем организовать выезд журналистов на место, получив при этом массу хлопот и ту же самую галочку. Отсутствие сюжетов и новостей в общей массе СМИ якобы и стало основной официальной причиной недовольства Рощупкиным.

Одним из возможных доказательств того, чтобы полковник все же покинет в скором времени свой пост, является тот факт, что он в последнее время не сопровождает нового командующего ЦВО Александра Лапина на мероприятиях. Так, в четверг, 14 декабря, Рощупкин спокойно находился в Екатеринбурге и писал, как он говорит, заметки, тогда как командующий и его окружение были в Чебаркуле на военном совете на базе 90-й танковой дивизии (где, по идее, и должен был бы находиться пресс-секретарь военного округа). По мнению инсайдеров, на место Рощупкина в случае его ухода Лапин назначит своего человека-«варяга».

Получить комментарий пресс-службы Министерства обороны РФ к моменту публикации не удалось.