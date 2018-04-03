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Главные новости Ямала
17:12  03 апреля 2018 0

В Губкинском наказали чиновников за приемку недостроенного дома

Из-за введения в эксплуатацию этого недостроя наказаны чиновники администрации ГубкинскогоСкриншот видео Алексея Зубкова
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За незаконный ввод в эксплуатацию жилого дома в Губкинском по представлению прокуратуры города Службой Госстройнадзора ЯНАО выписал штраф в размере 20 тысяч рублей первому заместителю главы города Роману Галкину. Дисциплинарное взыскание в виде замечания от главы города Губкинский получила замначальника управления архитектура и градостроиельства, заведующая сектором подготовки разрешительной и предпроектной документации Анна Семашко.

29 декабря 2017 года вице-мэр ямальского города Губкинский подписал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого многоквартирного дома. Один из жителей города решил проверить готовность дома. Оказалось, что ни внутри, ни снаружи дом не был закончен. Здание было окружено строительными лесами, на огороженной забором территории стояли строительная техника и вагончики для рабочих. Строители утепляли фасад и монтировали сайдинг, внутри устанавливали электрическую разводку и вели отделочные работы.

По факту введенного в эксплуатацию недостроя житель города Алексей Зубков обратился в прокуратуру, а «URA.RU» опубликовало материал. Подписавший разрешение на ввод в эксплуатацию вице-мэр Губкинского Роман Галкин в беседе с агентством заверил, что заселение жильцов в новый дом планировалось не ранее марта, после устранения всех недоделок.

Как сообщил агентству начальник управления общей политики администрации Губкинского Юрий Филимонов, дом в середине марта сдан в эксплуатацию, квартиры по долевому строительству переданы дольщикам. Квартиры, заказанные Фондом жилищного строительства ЯНАО, находятся в состоянии передачи окружному фонду. По итогам публикации «URA.RU» и проверке прокуратуры чиновники, допустившие нарушения, наказаны.

Сергей Мороз
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