Кремль отреагировал на отмену прямых выборов мэра в Екатеринбурге

16:05 03 апреля 2018 3

Песков ответил журналистам на вопрос об отмене прямых выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле изменение процедуры выборов мэра Екатеринбурга оставили без комментариев. Это следует из ответа пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на соответствующий вопрос.

«Это целиком и полностью прерогатива местного регионального Заксобрания, не можем ни вмешиваться, ни комментировать», — цитирует Пескова «Федеральное агентство новостей». Он отметил, что проведение местных выборов не является вопросом Кремля.

С 2010 года в Екатеринбурге действовали прямые выборы главы города. 3 апреля 42 из 46 депутатов проголосовали за отмену такой процедуры, писало «URA.RU». Инициатором отмены стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Сейчас, согласно принятым поправкам, мэра из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, будут избирать депутаты городской думы.