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03 апреля 2018
16:05  03 апреля 2018 3

Кремль отреагировал на отмену прямых выборов мэра в Екатеринбурге

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, песков дмитрий
Песков ответил журналистам на вопрос об отмене прямых выборовФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы 2018
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В Кремле изменение процедуры выборов мэра Екатеринбурга оставили без комментариев. Это следует из ответа пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на соответствующий вопрос.

«Это целиком и полностью прерогатива местного регионального Заксобрания, не можем ни вмешиваться, ни комментировать», — цитирует Пескова «Федеральное агентство новостей». Он отметил, что проведение местных выборов не является вопросом Кремля.

С 2010 года в Екатеринбурге действовали прямые выборы главы города. 3 апреля 42 из 46 депутатов проголосовали за отмену такой процедуры, писало «URA.RU». Инициатором отмены стал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Сейчас, согласно принятым поправкам, мэра из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, будут избирать депутаты городской думы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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