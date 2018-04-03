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Главные новости Ямала
16:16  03 апреля 2018 1

На Ямале почти вдвое выросло число жителей-банкротов

Открытая лицензия 17.06.2015. Банкрот., деньги, банкрот, копилка
Суды разобрались с тем, как правильно прощать гражданам долгиФото: Ken Teegardin/Flickr

За первый квартал 2018 года количество банкротств среди жителей Ямала увеличилось на 94% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Причина — в изменении принципов работы судов.

Возможность объявить себя банкротом у россиян появилась в 2015 году. Предоставляется она заемщикам, имеющим долгов на 500 тысяч рублей, с просрочкой платежа хотя бы по одному из кредитов на 90 и более дней. За первые два года действия закона этой возможностью воспользовались 200 ямальцев, сообщает ИА «ЯмалPRO».

В то же время только за первые три месяца 2018 года банкротами в регионе было признано уже 44 человека, отмечает издание. Как поясняют эксперты, это связано с тем, что в судах сложилась соответствующая практика и сами заявления стали рассматриваться быстрее. Это подтверждается и тем, что по стране также наблюдается значительный рост банкротств — в 1,5 раза. При этом число потенциальных банкротов выросло лишь на 6%.

Игорь Чукреев
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