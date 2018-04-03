На экс-главу правительства Дагестана, у которого нашли золотой пистолет, завели новое дело

21:15 03 апреля 2018 0

Гамидов обвиняется в превышении должностных полномочий Фото: Wikimedia Commons

Бывший врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов обвиняется в превышении должностных полномочий. Еще один эпизод преступной деятельности выявили во время расследования уголовного дела о мошенничестве, сообщили в СК РФ.

По версии следствия, в 2013 году Гамидов вынес постановление правительства Дагестана о предоставлении государственных гарантий ООО «Дагагрокомплекс» на сумму 1,3 млрд рублей. При этом обязательную для таких случаев экспертизу экономической эффективности проекта не провели, а компания не выполнила обязательства перед кредитными организациями. Тогда суд взыскал эти деньги с республики в лице правительства региона.

Сейчас в Главном управлении по расследованию особо важных дел СКР находится в производстве уголовное дело о хищении бюджетных средств на сумму более 100 млн рублей, выделенных на приобретение, строительство и реконструкцию зданий и объектов инженерной инфраструктуры на территории Дагестана. По соединенному уголовному делу двенадцати фигурантам, среди которых Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки Республики Дагестан Шахабас Шахов, предъявили обвинения в мошенничестве.

Как ранее сообщало «URA.RU», при обысках у экс-главы правительства республики обнаружили боевой арсенал, в том числе золотой пистолет. Обыски и выемка документов прошли во всех министерствах и службах Дагестана.