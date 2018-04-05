Уральский депутат исчез после допроса в следственном комитете

16:46 05 апреля 2018 0

Депутат ЗСО Владимир Чебыкин в рабочем кабинете в ООО «ТЭСИС» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Владимир Чебыкин вторые сутки не выходит на связь. Он пропал 3 апреля, сообщив корреспонденту «URA.RU», что выехал в следственный комитет на допрос по делу о хищении бюджетных денег его компанией ООО «Тепловые электрические сети и системы» (ТЭСиС).

Руководитель следственного отдела по Металлургическому району Челябинска Андрей Меньщиков рассказал, что не допрашивал Чебыкина. Пресс-секретарь СКР по региону Владимир Шишков заявил, что ему неизвестно местонахождение депутата. В управлении ФСБ и прокуратуре тоже сказали, что у них нет данных о парламентарии.

Владимир Чебыкин отправился на допрос 5 апреля, на следующий день после обысков в «ТЭСИС». Он жаловался, что к нему на предприятие нагрянули около 40 силовиков. Они изымали документы, которые могут быть связаны с уголовными делами, возбужденными по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) и по п.«б» ч.2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного особо крупного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). По последним данным, дела бесфигурантные.

Александр Морозов — единственный депутат ЗСО, который получил реальный срок за уголовные преступления, остальным удалось договориться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В СКР отмечали, что поводом для возбуждения дел стало хищение денег бюджетных организаций путем завышения стоимости услуг (тарифов) компанией «ТЭСИС», учредителями которой являются бывший первый вице-губернатор Сергей Комяков, его пасынок Максим Тушенцов (по 30%) и Владимир Чебыкин (40%). «Я Чебыкина в последние дни не видел, не знаю, где он», — сказал Комяков.

ООО «Тепловые электрические сети и системы» (ТЭСиС) — компания с выручкой почти в миллиард рублей, которая занимается теплоснабжением школ, больниц, нескольких администраций и других учреждений. В январе в Заксобрание региона из областного полицейского главка пришел запрос подтверждения того, что гендиректор Чебыкин является спецсубъектом — действующим депутатом Заксобрания. Такие запросы обычно отправляют перед тем, как в отношении парламентария готовятся возбудить уголовное дело.

Если Владимир Чебыкин станет обвиняемым в уголовном деле, то окажется шестым депутатом ЗСО в этом списке. Первым и единственным, признанным виновным, оказался Александр Морозов, получивший 19 лет тюрьмы за бандитизм, убийства и вымогательства. Уголовные дела также возбуждались в отношении депутатов Заксобрания региона Дмитрия Замятина в 2012 году, Андрея Ткаченко, Сергея Евстигнеева и Олега Назарова в 2015 году. Всем четверым инкриминировалась статья о мошенничестве. Но никого их них даже на стадии следствия не задерживали. И все дела были прекращены после возмещения ущерба, примирения сторон или по другим причинам.