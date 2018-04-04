Стало известно, кто «сдал» братьев Магомедовых

Арестованных совладельцев группы «Сумма» братьев-миллиардеров Зиявудина и Магомеда Магомедовых сдала правоохранительным органам их собственная подчиненная. Сделку со следствием заключила Лейла Мамедзаде.
Генеральный директор «Сумма Групп» Мамедзаде рассказала о преступных деяниях боссов еще в 2016 году, вскоре после ее назначения гендиректором. В обмен на доступ к служебной переписке с Магомедовыми, бухгалтерии и всем материалам «Суммы» Лейла стала свидетелем, а не обвиняемой. А в разработку группу братьев Магомедовых оперативники взяли еще в 2014 году, сообщает Life.ru.
Как ранее писало «URA.RU», братьев-миллиардеров Зиявудина и Магомеда Магомедовых подозревают в хищениях 2,5 млрд бюджетных рублей при строительстве инфраструктурных объектов.
Их арестовали 30 марта, сейчас они находятся в СИЗО «Лефортово». Магомед предложил купить в следственный изолятор холодильники и телевизоры. Кроме того, стало известно, что братья Магомедовы были конкурентами сенатора от Дагестана и предпринимателя Сулеймана Керимова. Бизнесмены делили сферы влияния над республикой.