{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 70,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 апреля 2018
14:56  04 апреля 2018 1

Стало известно, кто «сдал» братьев Магомедовых

Про «дела» Магомеда и Зиявудина рассказала их подчиненнаяФОТО: dagestanbusinessmen, Instagram

Арестованных совладельцев группы «Сумма» братьев-миллиардеров Зиявудина и Магомеда Магомедовых сдала правоохранительным органам их собственная подчиненная. Сделку со следствием заключила Лейла Мамедзаде.

Статья по теме
Последствия ареста владельцев «Суммы»: Дагестан, правительство и МБХ

Генеральный директор «Сумма Групп» Мамедзаде рассказала о преступных деяниях боссов еще в 2016 году, вскоре после ее назначения гендиректором. В обмен на доступ к служебной переписке с Магомедовыми, бухгалтерии и всем материалам «Суммы» Лейла стала свидетелем, а не обвиняемой. А в разработку группу братьев Магомедовых оперативники взяли еще в 2014 году, сообщает Life.ru.

Как ранее писало «URA.RU», братьев-миллиардеров Зиявудина и Магомеда Магомедовых подозревают в хищениях 2,5 млрд бюджетных рублей при строительстве инфраструктурных объектов.

Их арестовали 30 марта, сейчас они находятся в СИЗО «Лефортово». Магомед предложил купить в следственный изолятор холодильники и телевизоры. Кроме того, стало известно, что братья Магомедовы были конкурентами сенатора от Дагестана и предпринимателя Сулеймана Керимова. Бизнесмены делили сферы влияния над республикой.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров