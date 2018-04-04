На Урале многодетных отцов призовут в армию

15:40 04 апреля 2018 0

Полковник Яровой: в каждом конкретном случае решение будет принимать военком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Урале многодетных отцов, не служивших в армии, могут призвать на военные сборы. Об этом сообщил начальник отдела призыва организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Сергей Яровой в ходе пресс-конференции о весенней призывной кампании.

«Закон у нас един для всех: те, у кого двое детей (тем более, если трое или пятеро), в армию не идут. Те, у кого один ребенок, служат вблизи места проживания, — пояснил Яровой. — Что касается военных сборов, то смотрят на воинскую специальность, насколько она „дефицитная“. Если это простой стрелок, естественно, никто его вызвать на сборы не будет. А если механик-водитель танка Т-72Б — конечно, „дернут“. Если у человека пятеро детей — решение, призывать ли его на военные сборы, принимает военный комиссар».

Представитель ЦВО отметил, что сборы длятся до двух месяцев, но тех, кто уже отслужил, в течение пяти лет на них не вызывают. Зато Вооруженные силы стали активно задействовать «резервистов» — тех, кто готов в любой момент быть призванным, получая за это вознаграждение. «На базе нашего округа проводился эксперимент: в Новосибирске набрали 450 резервистов и на учениях „Юг“ их доставили военно-транспортной авиацией в Крым, где они выполняли учебное-боевые задачи — охрана аэродромов, складов, — рассказал полковник Яровой. — Справились!».

Всего в Центральном военном округе в ходе весенней кампании в армию будет призвано более 49 тысяч человек. «Лидер» по призыву — Республика Башкортостан (около пяти тысяч призывников), на втором месте — Свердловская область (призовет порядка 4 тысяч человек). По словам представителя ЦВО, число призывников за последние годы сократилось почти вдвое — в связи с переходом российской армии на службу по контракту.