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04 апреля 2018
Главные новости 
16:33  04 апреля 2018 0

Бренд «Гоша Рубчинский» прекратил существование после скандального показа в Екатеринбурге

Трансляция показа ГОША РУБЧИНСКИЙ осень-зима 2018. Екатеринбург
Показ в Ельцин Центре был последним для бренда, каким его все знаютФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Бренд «Гоша Рубчинский» прекращает свое существование — по крайней мере, в том виде, в каком он известен широкой публике. При этом, по некоторым данным, модный дизайнер мужской одежды продолжит работу над проектами бренда Comme des Garçons.

Информация о том, что, бренд закрывается, появилась в официальном аккаунте Instagram Рубчинского. «У нас больше не будет сезонных коллекций. Вместо этого грядет нечто новое», — следует из сообщения. Сам Рубчинский говорить о судьбе бренда отказался, после вопроса корреспондента «URA.RU» модельер положил трубку. При этом в ряде телеграм-каналов появилось уточнение, что Гоша будет дальше работать над проектами бренда Comme des Garçons. Отмечается, что последним показом перед объявлением о закрытии бренда стал показ в Екатеринбурге, который состоялся в Ельцин Центре в январе этого года.

В екатеринбургском Ельцин Центре Рубчинский в январе показал коллекцию осенне-зимнего периода 2018 года. Шоу продлилось всего 15 минут. После показа разразился громкий скандал, поскольку нашлись те, кто обнаружил сходство нарядов из коллекции Рубчинского с одеждой немецкой молодежной организации НСДАП Гитлерюгенд. В Сети высказались, что подобную форму неуместно показывать в центре, открытом при поддержке властей и живущем на государственные гранты, писало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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