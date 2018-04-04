19:18 04 апреля 2018 0

Евгению Чудновец взволновал инцидент в курганской ИК-1 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургская активистка Евгения Чудновец пожалела курганских заключенных, которые порезали себе руки одноразовыми бритвами, протестуя против перевода в другой отряд. «На такое действие, как порезать себе вены, человек идет из крайней необходимости. Если нет никакого диалога с сотрудниками колонии, заключенные идут на такие протесты и провокации», — сказала она в разговоре с корреспондентом «URA.RU».

Активистка, «опираясь на собственный опыт», отметила, что переводы в другой отряд используют как одно из наказаний для заключенных. Например, если те отказываются работать по 16 часов в день за 200 рублей в месяц. «Я сама видела плачущих, изможденных женщин-заключенных, которые по закону обязаны работать. Рабство в колониях узаконено, — считает Чудновец, — В качестве наказания за нарушение правил могут перевести в другой отряд, где есть жесткие или больные заключенные».

К Чудновец по данному инциденту никто не обращался: «Я просто переживаю за этих людей, по сути, они мученики — они лишены всего». Проверкам некоторых правозащитников Чудновец не доверяет. «Половина правозащитников работает на УФСИН, — отмечает она. — По моему мнению, у каждого осужденного должен быть личный регистратор (видеокамера), чтобы можно было увидеть правду, что с ним происходит».

Напомним, восемь заключенных курганской колонии №1 нанесли себе незначительные повреждения предплечий лезвиями от одноразовых бритв. Протестующие отказывались переводиться в другой отряд. В пресс-службе курганского УФСИН «URA.RU» сообщили, что наказаний за данный инцидент никто не понесет, так как серьезных повреждений не было.