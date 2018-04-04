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04 апреля 2018
18:19  04 апреля 2018 0

Количество пострадавших от пожара в ТЦ «Персей для детей» увеличилось до 11 человек. ВИДЕО

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Часть обратившихся за помощью врачи отправили по домамФото: depositphotos.com © URA.RU

Число пострадавших от пожара в московском ТЦ «Персей для детей» выросло до 11 человек. Часть из них госпитализирована.

Трое пострадавших в настоящее время находятся в Институте скорой помощи имени Склифосовского, один доставлен в больницу №33. Еще семеро обратились к врачам за помощью, но поскольку они не получили ожогов, то им назначено амбулаторное лечение, сообщает агентство Nation News.

Пожар в московском торговом центре «Персей для детей» произошел сегодня днем. Ранее сообщалось, что в результате пострадали несколько спасателей и женщина-посетительница. Один человек погиб. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в грузовом лифте.

Игорь Чукреев
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