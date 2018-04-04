18:19 04 апреля 2018 0

Часть обратившихся за помощью врачи отправили по домам Фото: depositphotos.com © URA.RU

Число пострадавших от пожара в московском ТЦ «Персей для детей» выросло до 11 человек. Часть из них госпитализирована.

Трое пострадавших в настоящее время находятся в Институте скорой помощи имени Склифосовского, один доставлен в больницу №33. Еще семеро обратились к врачам за помощью, но поскольку они не получили ожогов, то им назначено амбулаторное лечение, сообщает агентство Nation News.

Пожар в московском торговом центре «Персей для детей» произошел сегодня днем. Ранее сообщалось, что в результате пострадали несколько спасателей и женщина-посетительница. Один человек погиб. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в грузовом лифте.