В Кургане педофила, напавшего на маленькую девочку в подъезде жилого дома, поместили в следственный изолятор, сообщили сегодня «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ. У мужчины также забрали велосипед, который оказался краденым.
Как добавили в ведомстве, в преступлении подозревается 41-летний житель Кургана. Его задержали накануне в Заозерном районе во время патрулирования территории. Расследование в отношении мужчины ведется по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Кроме того, в управлении МВД России по Кургану дополнительно возбуждено уголовное дело по факту кражи. Скрываясь с места преступления, преступник похитил чужое транспортное средство. На момент задержания велосипед по-прежнему находился у мужчины, уточнили нашему агентству в полиции.
Напомним, инцидент произошел 3 апреля в одной из многоэтажек Кургана. Мужчина приставал к маленькой девочке, которая возвращалась из школы. Ребенку удалось уйти от педофила. Все происходящее попало на видео камеры наблюдения в подъезде.