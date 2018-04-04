В Кургане ищут мужчину, который приставал к маленькой девочке в подъезде жилого дома. Инцидент произошел 3 апреля в одной из многоэтажек в четвертом микрорайоне города.
Видеозапись с места происшествия размещена в группе «Аноним Курган» во «ВКонтакте». На ролике видно, как мужчина подходит к ребенку, держа руку в районе паха, и близко наклоняется, после чего девочка в испуге убегает. После этого неизвестный какое-то время ходит по лестничной площадке, поправляя брюки. В соцсетях также размещен скриншот с камеры наружного наблюдения, где мужчина запечатлен с велосипедом.
В следственном управлении СК РФ по Курганской области «URA.RU» подтвердили факт произошедшего и сообщили, что уже возбуждено уголовное дело. Подозреваемого разыскивают, подробности пообещали уточнить позднее.