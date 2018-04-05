21:36 05 апреля 2018 1

Большое гуляние пара планирует в ближайшие выходные Фото: Ригина Гайсина, Instagram

Актер и блогер из Екатеринбурга, звезда фильма «Я худею» и сериала «Остров» Евгений Кулик женился на своей возлюбленной, дизайнере нижнего белья Ригине Гайсиной. По словам артиста, девушка сама сделала ему предложение.

Пара расписалась в загсе сегодня, 5 апреля, однако большое празднество по этому поводу планируется на выходные. Молодожены соберут друзей и «гульнут» в Подмосковье, сняв дом или турбазу. Об этом Кулик рассказал каналу Super.

Актер также отметил, что долгих приготовлений к торжеству не было. «Ригина сделала мне предложение, а я не смог устоять. Разбудила с утра и говорит: „Все, пора“. Я говорю: „Не, ну давай хотя бы через неделю“. Все, неделя прошла», — пояснил блогер.

Ранее «URA.RU» писало, что Евгений Кулик на передаче Ивана Урганта ел необычные блюда. В конкурсе, приуроченном к фильму «Я худею», актеру пришлось пить масло и есть шоколад с холодцом.