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06 апреля 2018
05 апреля 2018
22:52  05 апреля 2018 4

«Я ничего не слышу от боли!». Панин закатил приставам истерику, спасая свое авто. ВИДЕО

Панин Алексей, панин алексей
Панин сбежал от приставов, испугавшись ареста автоФото: wikimedia.org/Веселый роджер

Скандально известный российский актер Алексей Панин, у которого огромные долги по штрафам за нарушение ПДД и алиментам, устроил концерт судебным приставам. Последние хотели арестовать его автомобиль марки BMW за имеющуюся задолженность.

На Втором Мосфильмовском переулке в Москве Панин сперва заперся в машине, передает Life.ru. Когда артист понял, что уехать не получится, так как ему перекрыли дорогу, вышел из авто и закатил истерику. «Мне очень больно, извините, я ничего не слышу из-за боли! Мне нужно срочно в больницу! Не мучайте меня!», — кричал актер, прихрамывая на ногу, параллельно перекладывая вещи из BMW в автомобиль неизвестной девушки. Панин все время повторял при этом, что у него есть «свои» судебные приставы, с которыми он и будет решать все вопросы. В итоге актер закрыл свое авто и оставил его, уехав в машине девушки.

Ранее «URA.RU» сообщало, что автомобиль Алексея Панина объявили в розыск в связи с неуплатой долгов. Актер имеет задолженность по штрафам и алиментам на сумму более 1 млн рублей. Сообщалось, что из-за долгов артист даже покинул Россию. Дочь Панина призналась, что ей надоела постоянная критика в Сети.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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