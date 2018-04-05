22:52 05 апреля 2018 4

Панин сбежал от приставов, испугавшись ареста авто Фото: wikimedia.org/Веселый роджер

Скандально известный российский актер Алексей Панин, у которого огромные долги по штрафам за нарушение ПДД и алиментам, устроил концерт судебным приставам. Последние хотели арестовать его автомобиль марки BMW за имеющуюся задолженность.

На Втором Мосфильмовском переулке в Москве Панин сперва заперся в машине, передает Life.ru. Когда артист понял, что уехать не получится, так как ему перекрыли дорогу, вышел из авто и закатил истерику. «Мне очень больно, извините, я ничего не слышу из-за боли! Мне нужно срочно в больницу! Не мучайте меня!», — кричал актер, прихрамывая на ногу, параллельно перекладывая вещи из BMW в автомобиль неизвестной девушки. Панин все время повторял при этом, что у него есть «свои» судебные приставы, с которыми он и будет решать все вопросы. В итоге актер закрыл свое авто и оставил его, уехав в машине девушки.

Ранее «URA.RU» сообщало, что автомобиль Алексея Панина объявили в розыск в связи с неуплатой долгов. Актер имеет задолженность по штрафам и алиментам на сумму более 1 млн рублей. Сообщалось, что из-за долгов артист даже покинул Россию. Дочь Панина призналась, что ей надоела постоянная критика в Сети.