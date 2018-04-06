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06 апреля 2018
05 апреля 2018
07:31  06 апреля 2018 0

Пушков усомнился в отравлении Скрипаля после слов его дочери

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Сенатор от Прикамья прокомментировал заявление Юлии СкрипальФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Сенатор от Пермского края Алексей Пушков усомнился в том, что инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был на самом деле. На такие мысли его натолкнули слова Юлии Скрипаль. В разговоре с сестрой о состоянии отца она сообщила, что у него «все в порядке, он отдыхает».

«На фоне выздоровления Юлии Скрипаль, ее фразы „У папы все нормально, он отдыхает“, растущих сомнений насчет обвинений Лондона в адрес России, возникает вопрос: А было ли отравление как таковое?», — цитирует Пушкова «Федеральное агентство новостей». На своей странице в Twitter он напомнил, что в 2003 году британский премьер Тони Блэр лгал мировой общественности об опасности иракской химической атаки.

Ранее «URA.RU» опросило экспертов, которые сошлись во мнении, что отравление Скрипалей могло быть инсценировкой. Они не исключают, что россияне на самом деле были не отравлены, а спрятаны в надежном месте. Специалисты указали на целый ряд нестыковок в громком деле.

Напомним, 4 марта в британском Солсбери Сергея Скрипаля и его дочь нашли без сознания. Британские эксперты определили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом A234, пишет Nation News. Власти Великобритании заявили, что к инциденту причастна Москва, однако российская сторона отвергает обвинения.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
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