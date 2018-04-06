Алексей Ягудин вместе с супругой попали в больницу. ФОТО

Фигурист Алексей Ягудин не стал скрывать от поклонников проблемы со здоровьем. Спортсмен опубликовал в Instagram серию фотографий, на которой отобразил свое состояние после операции на голове, а также рассказал о травмированной ноге супруги — фигуристки из Перми Татьяны Тотьмяниной.
На первом фото фигурист сделал коллаж из снимка свежезашитого операционного шва Татьяны и своего лица с прокладкой из бинта под носом. В описании к фото фигурист рассказал, что ему сделали чистку головы от гноя. Фигурист пошутил, что эту неделю супруги встретили по-семейному, в кругу родных людей, гастроли под лозунгом «Вместе и навсегда» продолжаются, но уже вне льда, передают argumenti.ru. «Таня провела уже четвертую операцию на ноге, вытащили металлическую конструкцию. А я очищал голову от гноя, а то еще чуть-чуть и ослеп бы. Или сдох. Короче, ТО у официалов пройдено. Обновления загружены, готовы к работе», — написал спортсмен.
Поклонники пожелали Алексею и Татьяне скорейшего выздоровления: «Поправляйтесь, ребята. Здоровья вам», «Скорейшего выздоровления! Ребята, любимые, будьте здоровы». Некоторые даже дали совет звездной паре: «И не запускайте так свое здоровье! Вы нужны здоровым вашим деткам и поклонникам!».
Ранее «URA.RU» писало о том, что олимпийская чемпионка 2006 года в парном фигурном катании и уроженка Перми Татьяна Тотьмянина сломала ногу. Это произошло на новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король».