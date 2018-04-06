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Главные новости Курганской области
13:31  06 апреля 2018 0

В Кургане победителям научной конференции школьников не хватило денег на призы. «Потом удивляемся — почему молодежь уезжает»

Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, гимназия, школьная форма, школа, школьники
Талантливые школьники обиделись, что не получили подтверждений признанияФото: Анна Майорова © URA.RU

Участники курганской городской научно-практической конференции «Знание — Поиск — Творчество — Труд» пожаловались, что награды достались не всем победителям. Организаторы объяснили это нехваткой средств.

Историю о несправедливости рассказала Наталья Логачева на своей странице в Facebook. В конкурсе участвовал ее сын Максим, среди четвероклассников он занял третье место. Однако на церемонии вручения дипломов его имя так и не прозвучало, хотя все подтверждающие документы были заранее направлены в школу. Женщина приводит объяснения организаторов по этому поводу: «У нас участники, занявшие 1-3 место, награждаются дипломом и еще им вручаются денежные призы. Денег не хватило, поэтому мы ввели квоту, и в некоторых секциях премии за третье место не вручались. Поэтому у вас диплом лауреата».

Наталья Логачева уверяет, что ей и ее сыну не важен денежный приз, однако обиден такой подход. «Зачем так разочаровывать еще совсем юных искателей, исследователей, талантливых детей, которые учатся, ходят в секции, кружки, дополнительные школы и находят время проявить интерес к новому, к тому, что за пределами школьной программы, к интересной деятельности — научному исследованию, — возмущается мама талантливого мальчика. — И после этого мы удивляемся: „Почему молодежь уезжает из Кургана?“ Было бы странно, если бы она оставалась при таком подходе!»

В пресс-службе администрации города пообещали «URA.RU» разобраться в ситуации. Результаты проверки будут озвучены позднее.

Татьяна Жаткина
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