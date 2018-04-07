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08 апреля 2018
07 апреля 2018
23:42  07 апреля 2018 0

Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй за помощью

Тереза Мэй, мэй тереза
Как отреагировала глава британского кабинета министров, пока не известноФото: Википедия
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Племянница эск-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, Виктория, обратилась непосредственно к главе британского правительства Терезе Мэй. В своем обращении в эфире британского канала Sky News россиянка попросила решить вопрос с предоставлением ей визы, чтобы повидаться с двоюродной сестрой Юлией, которая пришла в себя после отравления в Солсбери.

«Весь мир сейчас говорит о беспрецедентном политическом скандале, но в эпицентре этого скандала находятся реальные люди, — приводит слова Виктории Скрипаль „Газета.ру“. — Это наша семья, которая должна быть сейчас вместе». По словам россиянки, семья надеется увидеть родственников, чтобы знать, каково их состояние.

Напомним, о том, что британские власти отказали родственнице в посещении Сергея и Юлии Скрипаль, стало известно 6 апреля. В официальном ответе консульства, в частности, говорилось, что ее заявление, поданное в консульство, не соответствовало иммиграционным правилам.

Как сообщалось ранее, Юлия Скрипаль пришла в себя и находится в сознании. В телефонном разговоре с родственниками она сообщила, что они с отцом идут на поправку.

Евгений Александров
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