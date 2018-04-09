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09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
09:21  09 апреля 2018 1

Валерий Леонтьев объяснил, почему отказывается лечиться в России

Артист не хочет, чтобы его состояние здоровья стало достоянием общественностиФото: Инстаграм Валерия Леонтьева

Певец Валерий Леонтьев принципиально не лечится в России, а уезжает для любых медицинских обследований в Америку. Артист признался, что не хочет, чтобы его состояние здоровья стало достоянием общественности на родине.

В Штаты 69-летний Леонтьев летает, чтобы увидеться с супругой Людмилой Исакович, которая там проживает. При необходимости, артист обращается к местным врачам. «Пару месяцев я провожу в Майами, чтобы немного передохнуть, а порой и походить по врачам без страха прочитать на следующей день в желтой прессе состав своей крови. Летом Люся приезжает в Россию. Остальное время я постоянно в гастрольном маршруте», — рассказал артист изданию StarHit.

Кроме того, Леонтьев признался, что ему доводилось пробовать оленью кровь, которая, возможно «дала ему сверхсилу и энергию». В этом году ровно 45 лет как Валерий Леонтьев выступает на эстраде.

Ранее Филипп Киркоров разместил в Сети фото с Леонтьевым, которого многие приняли за женщину. Российские специалисты по пластической хирургии и косметологии объяснили этот эффект введением ботокса в лоб и блефаропластикой. Возможно, Леонтьев ввел филлеры в губы и поставил виниры на зубы.

Павел Маркуш
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