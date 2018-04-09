14:01 09 апреля 2018 0

Долгострой Тартаковского тормозит подготовку к саммитам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трагедия в Кемерово, унесшая жизни 64 человек, повлияла на подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году. Самый скандальный долгострой областного центра так и может остаться огромной ямой в центре города. Свое недоверие владельцам объекта уже высказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Перед субботним объездом губернатора стройплощадок под саммиты анонсировалось, что бизнесмен Виктор Тартаковский представит Борису Дубровскому мегапроект. Речь идет об участке напротив «Детского мира», на перекрестке проспекта Ленина с улицей Свободы, под снесенным зданием прядильно-ткацкой фабрики. Владелец «Жилтехстроя» Виктор Тартаковский получил участок еще в первой половине двухтысячных годов при мэре Вячеславе Тарасове. Но после того, как главой города стал Михаил Юревич, началась самая настоящая война со строителями, близкими к Тарасову. После смены власти в области и в свете подготовки к саммитам, бизнесменам, воевавшим с Юревичем, была объявлена некая амнистия. Им, в том числе и Виктору Тартаковскому, пообещали простить долги за землю, при условии, что они к саммитам закончат свои объекты. Особенно власти волновала площадка у «Детского мира», — огромный котлован в центре Челябинска. Но во время субботней поездки Бориса Дубровского прессу на площадку Виктора Тартаковского не повезли.

Борис Дубровский переобулся в субботу в резиновые сапоги, чтобы пройтись по площадкам под саммиты. Но прессу к Тартаковскому не повез Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Когда готовили программу, то посетили эту площадку и увидели, что там особой активности не наблюдается, — рассказал „URA.RU“ источник в правительстве области. — В итоге, когда уже журналистов отпустили, Дубровский поехал туда без прессы. Чтобы без сторонних ушей поговорить с Тартаковским». Бизнесмен действительно представил проект своего ТРК, но затруднился ответить по срокам. На саму площадку несколькими днями ранее в ожидании визита губернатора пригнали несколько бульдозеров. «Чтобы успеть к ШОС, должен быть совсем другой темп работ, — заявил Дубровский Тартаковскому. — Есть сомнения, что вы с этим справитесь».

«URA.RU» побывало на стройплощадке и убедилось, что особых перемен на строительстве нет. Как сообщил агентству Виктор Тартаковский, он готов активно включиться в работу по подготовке к саммитам и ускорить строительство. «Администрация города нам помогает. Сейчас корректируем график работ. Строить уже начали. Если и будут внесены корректировки в проект, то только связанные с изменениями в законодательстве. Например, в Госдуме рассматривают инициативу о запрете размещать кинотеатры в зданиях выше второго этажа. У нас кинотеатр запланирован на пятом этаже», — отметил собеседник. В Госдуме действительно рассматривается подобный законопроект. Он связан с массовой гибелью людей в ТРЦ «Зимняя вишня», где не смогли эвакуироваться посетители кинозалов с верхних этажей.

На остальных объектах, как сообщало «URA.RU», работа идет по графику. Саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (группа из пяти стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдут в Челябинске в 2020 году. Все объекты должны быть готовы к ноябрю 2019 года.