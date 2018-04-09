Бывший пермский депутат обвинил DJ Smash в избиении своего друга

16:11 09 апреля 2018 0

Подозреваемый в избиении Сергей Ванкевич якобы был избит сам Фото из Facebook Александра Телепнева

Бывший депутат пермского Заксобрания Александр Телепнев озвучил новые факты произошедшего во время избиения DJ Smash. По его словам, в городском отделе полиции Перми сейчас расследуется еще одно уголовное дело, касающееся драки в ночном клубе «ДК», произошедшей 9 февраля этого года. Но в этом деле жертвой является не DJ Smash, а друг бывшего депутата Сергей Ванкевич.

Сергей Ванкевич

Экс-парламентарий рассказывает историю иначе, чем раньше: по словам Телепнева, в тот вечер на полу оказался спортивный директор Пермской федерации MMA Сергей Ванкевич, а не известный DJ Smash. При этом Ванкевич пострадал как раз якобы от удара Андрея Ширмана (настоящее имя DJ Smash — прим.ред.). «Там, я так понимаю, какой-то конфликт уже шел, DJ Smash уже в окружении кого-то стоял. Я увидел все, когда Ванкевич уже лежал на полу. Я спрашивал его: „За что прилетело?“ Но он сказал, что сам не понимает», — объяснил URA.RU Александр Телепнев.

После этого Сергей Ванкевич зафиксировал побои в травмпункте и написал заявление в полицию. Впрочем, DJ Smash пока в деле не фигурирует, так как тогда Ванкевич якобы испугался звучащих в социальных сетях угроз в его адрес и называть музыканта в качестве обидчика не стал. В какой стадии находится расследование этого уголовного дела, Александр Телепнев не знает, но на допросы ни его, ни Ванкевича пока не вызывали. Но теперь, уверяет Телепнев, его друг Сергей Ванкевич будет открыто заявлять, что был избит Андреем Ширманом.

Напомним, потасовка в пермском ночном клубе «ДК» 9 февраля стоила перелома челюсти известному музыканту Андрею Ширману. В избиении диджей обвиняет бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева. Тот, в свою очередь, категорически отказывается от причастности к данному преступлению. 28 марта полиция задержала бывшего парламентария на 48 часов, а 30 марта Свердловский районный суд отпустил его под залог в 200 тысяч рублей.