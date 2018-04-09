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09 апреля 2018
18:36  09 апреля 2018 0

10-летняя фигуристка из Екатеринбурга выступила в «Ледниковом периоде». ВИДЕО

Пара прошла отборочный этапФОТО: «Первый канал», скриншот

Маленькая спортсменка из Екатеринбурга Алиса Овсянкина выступила на ледовом шоу «Первого канала» «Ледниковый период. Дети». Она танцевала в паре с 12-летним москвичом Федором Ореховым. Пара представляла Московскую область.

Юные фигуристы перед выступлением рассказали, что доверяют друг другу. «Я доверяю своему партнеру. Он опытный. С ним можно кататься. Мы подошли друг другу по характеру», — отметила Алиса. «Талисмана нет, мы рассчитываем друг на друга, доверяем друг другу», — пояснил Федор.

Пара прошла отборочный этап. Катание маленьких фигуристов оценивало жюри, в составе которого заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, а также прославленные российские спортсмены Роман Кастамаров и его бывшая партнерша Татьяна Навка, Максимм Траньков и Илья Авербух. К Авербуху в команду по итогам выступления и попали Алиса с партнером.

Как ранее писало «URA.RU», дочь Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова впервые вышла на лед перед публикой. Выступление 4-летней девочки назвали «шагами будущей чемпионки».

Наталья Михалева
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