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09 апреля 2018
22:03  09 апреля 2018 0

Инспектор из ХМАО, пожаловавшийся Бастрыкину на начальство, получил ответ следователей

Следователи не нашли состава преступлений в действиях, указанных капитаном Ивановымскриншот с видео
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В Югре преследуют инспектора, поймавшего пьяным сына экс-главы ГИБДД
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Следователи в Югре провели проверку в отношении замначальника ГАИ Сургута подполковника Евгения Духовникова. Они не нашли состава преступления в его действиях, о которых сообщал капитан ГИБДД Сергей Иванов. Автоинспектор изложил свои подозрения в видеообращении к главе СК России Александру Бастрыкину в феврале этого года.

Проверка длилась месяц, была назначена почерковедческая экспертиза. Однако специалисты не нашли доказательств фальсификации и состава других преступлений в действиях Духовникова. «По результатам проверки 30.03.2018 вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств), по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК, то есть в связи с отсутствием события указанного преступления, а также по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК, в связи с отсутствием в действиях Духовникова состава указанного преступления», — цитирует Газета.ru слова представителей СК.

Напомним, капитан Иванов обвинил своего руководителя в должностных преступлениях, в том числе в фальсификации доказательств. По его мнению, Духовников написал письмо в правоохранительные органы от чужого имени, после чего Иванов стал фигурантом уголовного дела. По словам капитана, он обращался в региональные силовые структуры, но это успеха не принесло, тогда он решился обратиться напрямую к Бастрыкину.

Ранее «URA.RU» сообщало о капитане Иванове. Автоинспектор стал неугоден начальству после событий, произошедших в мае 2017 года. Он задержал пьяного водителя Сергея Алгазина, который оказался человеком, похожим на сына экс-начальника ГИБДД ХМАО полковника Сергея Алгазина.

Иван Шестак
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