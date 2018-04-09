Журналистка заявила, что ее хотят посадить в тюрьму из-за ямальского «школьника из бундестага»

23:12 09 апреля 2018 0

Журналистское расследование о «школьнике их бундестага» заинтересовало СК ФОТО: скриншот видео

Сотрудница «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда заявила, что ее хотят посадить в тюрьму за «честное расследование». По словам журналистки, ее обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Поводом стала публикация материала о гимназии, где учится школьник из Нового Уренгоя, извинившийся в бундестаге за «невинноубиенных солдат Вермахта». Как пояснила Скойбеда в материале на сайте издания, Следственный комитет по Новому Уренгою прислал в «Комсомольскую правду» запрос. Заявление на журналиста написала директор ямальской гимназии.

Скойбеду обвинили в том, что в ноябре 2017 года она без разрешения сфотографировала объяснительную педагога, содержащую сведения о частной жизни преподавателя. Затем журналистка опубликовала снимок в своем материале. Сама Скойбеда заявила, что чужие документы не фотографировала.

«URA.RU» не удалось получить оперативный комментарий в региональном СК: в ведомстве на звонок не ответили.

Напомним, что в ноябре 2017 года лицеист из Нового Уренгоя выступил в немецком бундестаге, где публично посочувствовал солдатам Вермахта, погибшим в годы Великой Отечественной войны. История вызвала большой резонанс в российском обществе. За «школьника из бундестага» к дисциплинарной ответственности привлекли пять ямальских чиновников.