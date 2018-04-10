После кемеровской трагедии на Ямале закрыли ТЦ, где калечились дети

15:33 10 апреля 2018 0

По итогам проверки пожарной безопасности в ЯНАО судом закрыт один развлекательный центр Фото: страница центра в соцсети «ВК»

Суд удовлетворил инициированный прокуратурой иск о закрытии развлекательного центра в Ноябрьске. Популярный батутный центр решением городского суда закрыт до приведения в соответствие требованиям пожарной безопасности. Батутный центр Mad Monkey в Ноябрьске печально известен случаями многочисленных травм взрослых и детей. Как сообщили агентству в спортивно-развлекательном центре, сейчас он закрыт на ремонт. Все выявленные нарушения требований пожарной безопасности устранены.

Всего, по сообщению окружного ведомства, было проверено 315 объектов. Инспекторами МЧС под наблюдением сотрудников прокуратуры выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. В отношении 77 юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях. Но, как уточнили «URA.RU» в прокуратуре ЯНАО, существенных грубых нарушений, которые бы стали поводом к закрытию, в других торговых и развлекательных центрах округа не выявлено.

Проверки в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, досуговых детских организациях, на объектах культуры и спорта, а также в иных местах с массовым пребыванием людей на Ямале начались 28 марта, сразу после печальных событий в Кемерове, когда в пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли более 60 человек, большинство из которых дети. Проверки инициированы Генеральной прокуратурой России.