15:42 10 апреля 2018 1

В честь Черномырдина назвали борт Boeing-767 Фото: Utair

Авиакомпания Utair присвоила самолету Boeing-767 имя Виктора Черномырдина. Таким образом было решено увековечить имя государственного деятеля, чья жизнь была связана с историей нефтегазового комплекса Западной Сибири.

Присвоение борту имени Черномырдина в Utair назвали значимым событием. «Виктор Черномырдин внес огромный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса страны. В год его 80-летия Utair увековечил память Виктора Степановича в авиапарке компании», — отметил генеральный директор авиакомпании «Utair — Пассажирские авиалинии» Андрей Мартиросов.

Соответствующее ходатайство в компанию направили сотрудники завода по стабилизации газового конденсата — Сургутского ЗСК (ООО «Газпром переработка») и губернатор ХМАО Наталья Комарова. Отметим, что «Сургутский ЗСК» в 1984 году запустил именно Виктор Черномырдин.

Ранее авиакомпания Utair ответила на критику экспертов одного из брендинговых агентств, которые посчитали не самым правильным ходом использование образа старых панельных пятиэтажек в рекламе. Изображение хрущевок на главной странице компании соседствовало со слоганом «Туда, где вас ждут».