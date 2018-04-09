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09 апреля 2018
17:43  09 апреля 2018 0

UTair ответила рекламщикам, раскритиковавшим «полеты к хрущевкам»

Так выглядит главная страница сайта авиакомпании UTairФОТО: официальная страница сайта Utair

Авиакомпания UTair объяснила значение старых панельных пятиэтажек, которые используются в новой рекламной кампании перевозчика со слоганом: «Туда, где вас ждут». Как сообщил «URA.RU» вице-президент по маркетингу «UTair — Пассажирские авиалинии» Алина Щербинина, этот образ является одним из наиболее узнаваемых для россиян.

«Наши пассажиры чаще всего отправляются в путь ради родных и любимых, которые ждут их в таких типичных для России домах. Это не образ советской хрущевки, а фотографии стандартной для всей страны застройки спального района. Люди узнают на этих фотографиях родной город и вспоминают, что их там ждут. А UTair поможет туда добраться, ведь у компании самая разветвленная маршрутная сеть — от Чукотки до Калининграда, и везде есть такие дома», — комментирует Алина Щербинина.

Ранее эксперты брендингового агентства IKON BC поставили под сомнение данный маркетинговый ход, хотя и отметили, что в нем есть некая «человеческая» составляющая. Как сообщил агентству исполнительный креативный директор IKON BC Евгений Куприенко, кампания меняет общепринятую концепцию рекламы авиалиний: счастливые путешествующие люди, красивые стюардессы, романтика и блеск. Образ невзрачных панелек может отпугнуть новую аудиторию.

Образованная на базе Тюменского управления гражданской авиации UTair принадлежит сегодня правительствам двух западносибирских регионов — Тюменской области и ХМАО-Югры. В них оператор обслуживает внутренние рейсы. В планах перевозчика — расширение зоны присутствия и закупка новых самолетов для авиапарка.

Эльдар Булатов
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