На Украине арестовали еще одно российское судно

Украинский суд арестовал судно российской компании Trans Services Maritime. Оно занималось добычей песка в районе Каркинитского залива Черного моря. Об этом инциденте сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
«Установлено, что добычу ведет судно-земснаряд с портом приписки в городе Туапсе, Россия, которое принадлежит кампании Trans Services Maritime», — цитирует RT генпрокурора Украины. По его данным, добываемый судном песок применяется для возведения Крымского моста через Керченский пролив. Луценко также добавил, что суда компании Trans Services Maritime регулярно посещают территорию Украины.
Ранее спикер украинской Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что его страна намерена задерживать все суда, которые входят в крымские порты без согласования с Киевом и покидают их без разрешения властей. По его словам, Крым является оккупированной частью Украины, поэтому правоохранительные органы будут реагировать на все нарушения порядка входа и выхода с этого региона. Так, пограничные войска Украины 25 марта задержали крымское рыболовецкое судно «Норд». Напомним, что капитана задержанного судна «Норд» Владимира Горбенко выпустили из следственного изолятора в Херсоне.