Советники Трампа настаивают на массированных ударах по Сирии

Американский президент Дональд Трамп рассмотрел несколько вариантов ответа на «применение химического оружия» в городе Дума. Одно из предложений — нанести ракетные удары по нескольким мишеням.
Трамп со своими советниками обсудил возможность нанесения более мощного удара по Сирии, чем годом ранее по военному аэродрому в провинции Хомс, передает RT со ссылкой на издание The New York Times. При этом в Белом доме полагают, что подобная реакция не подействует на официальный Дамаск. По этой причине проработка вариантов действий США предусматривает сценарий более развернутой и долгоиграющей операции, передает «Федеральное агентство новостей».
Напомним, лидер Соединенных Штатов предлагал Великобритании нанести совместный удар по сирийским войскам. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, обвинил власти США в нежелании найти истину при расследовании событий в сирийском городе Дума. Вместо этого озвучиваются угрозы, которые грозят миру тяжелыми последствиями.