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11 апреля 2018
13:10  11 апреля 2018 6

Советники Трампа настаивают на массированных ударах по Сирии

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Одно из предложений — нанести ракетные удары по нескольким мишенямФото: Ксения Сальникова © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Американский президент Дональд Трамп рассмотрел несколько вариантов ответа на «применение химического оружия» в городе Дума. Одно из предложений — нанести ракетные удары по нескольким мишеням.

Трамп со своими советниками обсудил возможность нанесения более мощного удара по Сирии, чем годом ранее по военному аэродрому в провинции Хомс, передает RT со ссылкой на издание The New York Times. При этом в Белом доме полагают, что подобная реакция не подействует на официальный Дамаск. По этой причине проработка вариантов действий США предусматривает сценарий более развернутой и долгоиграющей операции, передает «Федеральное агентство новостей».

Напомним, лидер Соединенных Штатов предлагал Великобритании нанести совместный удар по сирийским войскам. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, обвинил власти США в нежелании найти истину при расследовании событий в сирийском городе Дума. Вместо этого озвучиваются угрозы, которые грозят миру тяжелыми последствиями.

Павел Маркуш
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