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Главные новости Челябинской области
14:11  11 апреля 2018 0

Опального южноуральского лесника ждет отставка. Ему не дали выступить перед губернатором

Областное совещание при Губернаторе Челябинской области. Челябинск, блинов виктор
Виктор Блинов остался сидеть в залеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На совещании губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с главами городов и районов, состоявшемся 11 апреля, в среду, не стали заслушивать доклад начальника главного управления лесами региона Виктора Блинова. Как передает корреспондент «URA.RU» этот вопрос значился в повестке, но был снят перед самым совещанием. Все главы и чиновники расценили данный факт как сигнал о скорой отставке Блинова.

Сам Виктор Блинов при полном параде присутствовал на совещании. Накануне, 10 апреля, во вторник, начальник ГУ лесами региона проводил пресс-конференцию на тему пожарной безопасности в лесах Челябинской области. С этим же вопросом он должен был выступать на совещании с главами, но доклад просто передали губернатору. Официально никто информацию об изменении повестки не комментирует. По одной из версий, было решено провести совещание в максимально сжатые сроки. У Бориса Дубровского сегодня очень плотный график, не было даже традиционной, закрытой части, совещания с главами. Губернатор встречается с представителями Росконгресса, которые прибыли в Челябинск для осмотра площадок под объектами к саммитам ШОС и БРИКС. Далее, до позднего вечера, у Дубровского расписаны встречи по другим вопросам.

По другой версии, доклад начальника ГУ лесами региона исключили по иным причинам. «Так как все знают, что Блинов уходит и по отрицательным мотивам, решено не давать ему трибуну в здании правительства», — сообщает «URA.RU» собственный источник. Причиной отставки Виктора Блинова, как сообщало агентство, стали претензии к ГУ лесами со стороны силовых структур и многочисленные нарушения в ведомстве. В настоящее время в правительстве области проводят консультации на тему замены всего руководства управления.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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