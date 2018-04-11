{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 64,06
Динамика за 2 недели
Евро 79,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 апреля 2018
10 апреля 2018
09 апреля 2018
Главные новости Курганской области
20:44  11 апреля 2018 0

Зауральских депутатов возмутило ограничение мест для встреч с избирателями. «Наступление на права партий»

Заседание комитета по законодательству Курганской областной Думы. Курган, комитет областной думы по законодательству, курганская областная дума, депутатские слушания
Лидер фракции «Единой России» не пришел на комитет по законодательствуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутаты Курганской областной Думы обсудили законопроект об отведении специальных мест для встреч депутатов с избирателями. Руководитель фракции КПРФ Василий Кислицын назвал его «наступлением на права политических партий и депутатов разных уровней», передает корреспондент «URA.RU».

По мнению Кислицына, «специально отведенные места резко ограничивают возможности депутатов». «Если раньше можно было встречаться без ограничений, то сегодня только в специально отведенных местах, — заметил он, — Более того, сегодня в здании правительства области прошел политсовет «Единой России». Не заседание фракции, а политсовет! — подчеркнул возмущенный депутат. Кислицын предложил включить здание правительства в список специальных мест, чтобы все политические партии могли проводить свои мероприятия. «Это будет нормально. А иначе вы уже нарушили закон о государственной службе. Мне что, в суд подавать, что ли?» — обратился он к чиновникам. Возразить коммунисту было некому — лидер фракции единороссов Евгений Кафеев на комитет не пришел.

Заместитель руководителя аппарата правительства области Владимир Саблин пояснил, что, согласно проекту закона, полномочия по определению специально отведенных мест для проведения встреч с избирателями, перечня помещений для встреч и порядок их предоставления возлагаются на правительство региона. Эти поправки вносятся в связи с изменениями федерального закона. «Никакой подоплеки нет, только гарантия безопасности для участников таких встреч. Помещения должны соответствовать определенным требованиям, — пояснил чиновник. — Не надо закон воспринимать как ограничение каких-то прав». Законопроект рассматривается во втором чтении, список помещений будет определен позже.

Кафеев пояснил корреспонденту «URA.RU», что депутаты-единороссы провели заседание фракции, а не политсовета. «После внеочередного заседания думы напомнили процедуру выбора кандидатов в депутаты по списку. Никаких запретов собираться фракцией в здании облдумы нет», — сказал он.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров