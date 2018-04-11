20:44 11 апреля 2018 0

Лидер фракции «Единой России» не пришел на комитет по законодательству Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутаты Курганской областной Думы обсудили законопроект об отведении специальных мест для встреч депутатов с избирателями. Руководитель фракции КПРФ Василий Кислицын назвал его «наступлением на права политических партий и депутатов разных уровней», передает корреспондент «URA.RU».

По мнению Кислицына, «специально отведенные места резко ограничивают возможности депутатов». «Если раньше можно было встречаться без ограничений, то сегодня только в специально отведенных местах, — заметил он, — Более того, сегодня в здании правительства области прошел политсовет «Единой России». Не заседание фракции, а политсовет! — подчеркнул возмущенный депутат. Кислицын предложил включить здание правительства в список специальных мест, чтобы все политические партии могли проводить свои мероприятия. «Это будет нормально. А иначе вы уже нарушили закон о государственной службе. Мне что, в суд подавать, что ли?» — обратился он к чиновникам. Возразить коммунисту было некому — лидер фракции единороссов Евгений Кафеев на комитет не пришел.

Заместитель руководителя аппарата правительства области Владимир Саблин пояснил, что, согласно проекту закона, полномочия по определению специально отведенных мест для проведения встреч с избирателями, перечня помещений для встреч и порядок их предоставления возлагаются на правительство региона. Эти поправки вносятся в связи с изменениями федерального закона. «Никакой подоплеки нет, только гарантия безопасности для участников таких встреч. Помещения должны соответствовать определенным требованиям, — пояснил чиновник. — Не надо закон воспринимать как ограничение каких-то прав». Законопроект рассматривается во втором чтении, список помещений будет определен позже.

Кафеев пояснил корреспонденту «URA.RU», что депутаты-единороссы провели заседание фракции, а не политсовета. «После внеочередного заседания думы напомнили процедуру выбора кандидатов в депутаты по списку. Никаких запретов собираться фракцией в здании облдумы нет», — сказал он.