Падение рубля приведет к росту цен на помидоры и авиабилеты

06:05 12 апреля 2018 0

Ожидается, что стоимость импортных томатов вырастет на 5% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Внезапное падение рубля не должно нарушить инфляционных прогнозов Центробанка, однако вызовет повышение цен на отдельные товары и услуги. В первую очередь эксперты прогнозируют подорожание импортной плодоовощной продукции.

Как сообщают «Известия», реальный уровень инфляции составляет сейчас порядка 2,5%, при учете того, что Банк России прогнозировал 4%. Следовательно, инфляционные процессы можно удержать в запланированных параметрах. При этом, как сообщили изданию в пресс-службе регулятора, масштабы колебаний цен зависят от целого ряда факторов. И отечественные производители, и реализаторы импортной продукции не вносят изменения в цену всякий раз, как только происходит колебание валютных курсов — учитывается целый ряд факторов, в том числе спрос на товар, стратегии развития, сохранение доли в рынке и т. д.

В первую очередь стоит ожидать, что в очередной раз вырастет цена на импортные фрукты и томаты. Прогнозное ожидание составляет порядка 5%. По информации российского плодоовощного союза, на другие овощи падение рубля не повлияет — Россия сама обеспечивает ими свой внутренний рынок. Правда, подорожание произойдет не резко, а постепенно.

А вот авиабилеты подорожают уже на следующей неделе, и разница будет заметна. Как объяснили изданию эксперты, изменение цен на международные авиаперелеты происходит еженедельно, в ночь со вторника на среду, и зависят от курса валют. При подорожании американского доллара на 5 рублей рост цен на авиабилеты составляет приблизительно 500 рублей на каждые 100 долларов.

Что касается сезонных товаров, таких, к примеру, как детская одежда, то цены на нее, скорее всего, вырастут только ближе к осени — когда начнется новая закупочная кампания.

Пока специалисты настроены более-менее опимистично: через некоторое время рынок успокоится и рубль отскочит назад. Тем не менее, до прежней отметки в 56-57 рублей он уже вряд ли опустится, сообщает издание.

Напомним, резкий обвал рубля произошел во вторник, 10 апреля на фоне введения очередных антироссийских санкций США и падением курса акций российских компаний. Однако уже в среду, как сообщало «URA.RU» рублю удалось вернуть несколько пунктов и закрепиться на отметке 62,3 рубля за доллар (77,1 за евро). Эксперты связывают такое положение на бирже с резко выросшим спросом на нефть.